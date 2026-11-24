La Promessa non si ferma: la soap si allunga, la bella notizia per i fans

La soap opera è stata prolungata in patria per una sesta stagione

Il successo de La Promessa continua, e non accenna a fermarsi. La soap opera, approdata in Italia nel 2023, continua a conquistare il pubblico di Rete 4, dove raccoglie quotidianamente ascolti più che positivi, sfiorando il milione di telespettatori.

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Anche in Spagna il riscontro è positivo. L'emittente La1 ha infatti confermato il rinnovo della soap per una sesta stagione, garantendo nuovi episodi almeno fino al 2028. Una notizia che rassicura i tanti fan dello sceneggiato, desiderosi di scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia De Luján.



Intanto, l'attenzione è rivolta alla quinta stagione, attesa al termine nel 2027 in Spagna. Al centro della trama ci sarà ancora Manuel, deciso a scoprire quale segreto nasconde Jana. Pia, si alleerà con il giovane, con l'obiettivo di smascherare la donna. Il confronto finale potrebbe riservare sviluppi decisivi.