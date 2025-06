La promessa anticipazioni puntate dall’8 al 14 giugno 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Trattiamo ora La promessa con le anticipazioni sulle puntate dall’8 al 14 giugno 2025. Manuel si trova in carcere, Rómulo e Pía gli faranno visita. La sua famiglia, invece, si darà da fare perchè venga scarcerato. Il conte de Ayala, intanto, è rimasto senza cuoco che doveva preparare il banchetto nuziale. Egli sarà arrabbiato con tutti e attribuirà a Manuel la mancata celebrazione del matrimonio

La promessa anticipazioni puntate, la scoperta di Martina

La giovane Martina si renderà conto che tra Curro e Julia c’è crisi. Catalina confiderà a Pelayo di non voler confessare al padre naturale del bambino la gravidanza. María Fernández Salvador ora sono separati mentre Jana respingerà i soldi del marchese.

In camera sua troverà una borsa colma di soldi che renderà indispettita alla marchesa. Cruz rimprovererà Alonso per il suo maldestro tentativo di comprare il silenzio della ragazza, avvertendolo che non sarà certo così che riusciranno a sbarazzarsi di lei.

La promessa anticipazioni, la servitù accoglierà Pia con molto affetto

Pía tornerà a La Promessa, dove verrà accolta affettuosamente dalla servitù. Petra proverà rancore con Rómulo che non le ha descritto i suoi piani. Rómulo si giustificherà dicendo che tempo addietro, qualcuno l’aveva vista parlare con Gregorio. Potrà fidarsi?

Pía chiederà notizie di Ricardo. Intanto, Manuel respingerà le accuse di Burdina, i soldi ritirati servivano a tenere lontano Gregorio da Pía e che i biglietti del treno erano per sposarsi in segreto. Curro consolerà Jana.

Curro consolerà Jana e dirà alla donna delle domande di Julia

Catalina rivelerà a Simona di essere incinta e le due hanno un acceso confronto. Si unirà poi anche Rómulo. Petra e Ricardo parlano della morte della madre di Santos. Jana rischierà il licenziamento per la sua relazione con Manuel.

Ricardo affronterà Rómulo per le bugie raccontate su Pía. La donna si presenterà da Ricardo per chiarire, ma lui, rifiuterà di riavvicinarsi. Catalina, consigliata da Simona, cerca di parlare a Pelayo per il bambino che aspetta. Santos ascolterà, per caso una conversazione, capirà che il padre gli ha sempre nascosto la verità sulla morte della madre, e ne parla con donna Petra.