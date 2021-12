La programmazione tv dal 30 dicembre al 2 gennaio

30 dicembre

12.26 Le vere luci del Natale – La5

14.30 Il mio amico Nanuk – Italia1

15.00 Spotlight on Christmas – Canale5

16.22 La volpe e la bambina – Italia1

20.59 Una notte da leoni 3 – Canale20

21.21 Will Huntung, genio ribelle – Italia1

31 dicembre

14.04 La sposa cadavere – Italia1

15.47 Into the Woods – Italia1

16.21 Grandi Magazzini – Rete4

20.53 Capodanno in Musica – Canale5

20.56 L’allenatore nel pallone – Cine34

21.00 L’anno che verrà – Rai1

21.21 Pulp Fiction – Italia1

21.25 Le comiche – Rete4

1 gennaio

14.45 Family for Christmas – Canale5

14.59 Il signore degli anelli, la compagnia dell’anello – Italia1

16.36 Una tata magica – Canale5

21.20 Un Natale al Sud – Canale5

21.23 Vi presento Joe Black – Rete4

21.25 Danza con me – Rai1

21.41 Mamma ho perso l’aereo – Italia1

23.14 Capodanno a New York – Canale5

23.49 The Mask – Italia1



2 gennaio

14.39 Il signore degli anelli, le due torri – Italia1

14.55 The Christmas flower – Canale5

21.19 Top Gun – Italia1

21.20 Un amore così grande – Canale5

21.20 La la land – Rai3

23.14 Tutti insieme inevitabilmente – Canale5

23.34 Eyes Wide Shut – Italia1