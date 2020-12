La programmazione tv dal 23 al 27 dicembre

23 dicembre

Italia 1: 16.20 Alla ricerca della Stella di Natale

Canale 5: 16.55 Christmas Encore

Canale 20: 20.59 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

Rai2: 21.20 Alla ricerca di Nemo

Rai1: 21.25 Ulisse il piacere della scoperta – Gerusalemme ai tempi di Gesù

24 dicembre

Canale 5: 13.40 Natale a 4 zampe

Italia 1: 14.28 Balto

Italia 1: 16.08 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Italia 1: 19.32 Il Grinch

Canale 20: Il Signore degli Anelli – Le due torri

Rete 4: 21.20 Sette spose per sette fratelli

Rai3: 21.20 Festival del Circo di Montecarlo

Rai2: 21.20 Alla ricerca di Dory

Rai4: 21.22 Edward mani di forbice

Rai 1: 21.30 Heidi

TV8: 21.30 Un Natale con i fiocchi

Italia 1: 21.33 Una poltrona per due

Canale 5: 21.43 Concerto di Natale

Italia 1: 23.58 Elf

25 dicembre

Canale 5: 11.07 All i want for Christmas – Il regalo più bello

Rete 4: 13.00 Fantozzi 2000 – La clonazione

Rai 1: 13.00 Belle e Sebastien

Italia 1: 14.04 Dennis la minaccia

Rete 4: 15.00 Il conte di Montecristo

Italia 1: 16.08 Dennis la minaccia di Natale

Canale 5: 16.53 Natale a Bramble House

Italia 1: 19.29 Polar Express

Rai 4: 21.20 Peter Pan

Italia 1: 21.26 Up&Down Un Natale enorme

Rai 1: 21.40 Gli eroi del Natale

Canale 5: 21.44 Natale da chef

Rai 1: 23.15 Hugo Cabret

Canale 5: 23.50: Michael Bublè – Live at BBC

26 dicembre

Rete 4: 13.58 Il mio amico Babbo Natale

Italia 1: 14.38 Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale

Italia 1: 16.37 Mi sono perso il Natale

Rete 4: 19.33 Superfantozzi

Italia 1: 19.35 Fred Claus Un fratello sotto l’albero

Rai 2: 21.05 Natale alle Hawaii

Rete 4: 21.18 The terminal

Canale 5: 21.20 Harry Potter e i doni della morte – Parte II

Italia 1: 21.46 Il Ciclone

Canale 5: 23.44 Il diario di Bridget Jones

Italia 1: 23.52 Jack Frost

Rai 3: 23.55 Una notte al musei 3 – Il segreto del faraone

27 dicembre

Italia 1: 13.46 La vera storia di Biancaneve

Canale 5: 14.15 My first miracle

Canale 5: 21.20 Quasi amici

Rai 1: 21.25 Cenerentola

Canale 5: 23.35 La ricerca della felicità