La Processione che dava inizio alla novena per Maria SS. di Siponto

Il 22 agosto, giorno della Beata Vergine Maria Regina, un tempo ormai abbastanza lontano, si prendeva il quadro di Maria SS. di Siponto dalla Basilica (dov’era custodito fino al 1972) e lo si portava in processione fino in cattedrale per dare inizio alla Novena in attesa della festa patronale.

Oggi questa usanza non esiste più, poiché il quadro della Madonna è già alloggiato nella cattedrale, ma una testimonianza di quest’antica tradizione è in una foto storica pubblicata tempo fa dall’interessante pagina fb Manfredonia Ricordi.

Oltre a questa processione ormai dimenticata, quest’anno mancherà nuovamente anche la processione della festa patronale a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

In attesa di tempi migliori, non resta che rispolverare i ricordi, sperando di poter riavere presto una delle processioni religiose più lunghe d’Europa, la cui scia ondeggiante infervora i cuori dei fedeli sipontini residenti a Manfredonia e di quelli emigrati in ogni parte d’Italia e del mondo.

Maria Teresa Valente