La primavera di Gaudiano in musica: esce oggi “Contro le onde”

Dopo il successo alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, il giovane Gaudiano ritorna sulla scena musicale pubblicando un nuovo singolo: “Oltre le onde”. Il nuovo bravo, pubblicato oggi su tutte le piattaforme streaming, anticipa il suo progetto discografico e i suoi live, inizialmente programmati per il 2021 e poi riprogrammati per l’emergenza legata alla pandemia da covid-19.

Luca Gaudiano, foggiano, classe 1991, dopo il trionfo con la sua “Polvere da sparo”, il brano che portò sul podio di Sanremo Giovani 2021, si presenta al suo pubblico con un singolo che registra una certa maturazione e crescita artistica. L’identità musicale di Luca, sicuramente legata al genere pop italiano, si sta sempre più affinando come dimostra in questo nuovo singolo. “Oltre le onde” è uno dei tasselli che comporranno i live di Gaudiano in programma a fine autunno a Milano e Roma. Le date, già fissate, porteranno Gaudiano ai Magazzini Generali di Milano il 30 ottobre e al Largo Venue di Roma il 3 novembre.

“Oltre le onde” è un singolo, come “Polvere da sparo” e “Rimani”, in cui il talento espressivo di Gaudiano esplode in modo calibrato e autentico. Una canzone che, come ha dichiarato lo stesso Gaudiano, è un appuntamento importante in cui “ci riprenderemo la musica che abbiamo lasciato per strada”.

Il testo della canzone, sicuramente evocativo con un ritmo che scandisce una performance vocale graffiante e piena di energia, parla di una promessa nei confronti di una persona che si ama. Si canta – e si chiede – di rimanere sempre insieme, di non andarsene, comunque vada. Una promessa di amore e di fedeltà, nonostante il tempo che passa e logora. Un richiesta di amore per salvarsi dalle paure e dalle inquietudini della vita che, solo la tenerezza fra due persone che si amano, riesce a contenere.

Bentornato Luca!