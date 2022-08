“La prevenzione non va in vacanza 2022”

Chi ha detto che la prevenzione non può essere qualcosa di “figo”?



Da questa riflessione nasce LPNVIV22, acronimo di: “La prevenzione non va in vacanza

2022”. Un progetto di prevenzione visiva, durante i mesi estivi, promosso dalla IAPB Italia

Onlus – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, attuato nella provincia di

Foggia dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS (Sez. Prov. di Foggia),

in collaborazione con la Cooperativa Louis Braille ONLUS.



Un finto brand/marca che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini ad una corretta routine

estiva per prevenire eventuali problematiche visive.



Un “drink” gratis per tutti!



Quest’anno abbiamo pensato di facilitarti il lavoro. Offriamo noi un “drink”, fresco, buono e gratuito. Non devi fare altro che berlo e continuare a goderti la tua estate. Visto? La

prevenzione non è poi così difficile!



Ti assicuriamo che anche il resto dei consigli è davvero semplice ed intuitivo. Basta poco

per prendersi cura della nostra vista.

Dove e quando.



Puoi richiedere il tuo “free drink” (fino a esaurimento scorte) il 13 e 14 agosto presso il Lido

Lorenzo da Vincenzo in località Mattinatella (FG) o il 14 e 15 agosto presso la piscina del

32° Stormo Amendola – Aeroporto Militare “A. Boetto”.



Al tuo arrivo lo staff ti lascerà un sottobicchiere da mostrare al bar dello stabilimento per

ottenere il “free drink”.



I consigli per proteggere la tua vista anche durante il periodo estivo.



Con l’arrivo dell’estate si trascorre molto più tempo all’aperto e, come per la pelle, è opportuno prendere precauzioni anche per la salute degli occhi.



L’eccessiva esposizione ai raggi solari e una cattiva protezione, infatti, possono provocare

danni alla vista.



In luoghi con molto riverbero, ad esempio in piscina o al mare, si può incorrere in uno delle problematiche più comuni: la cheratocongiuntivite attinica, un’infiammazione acuta

che coinvolge sia la congiuntiva che la cornea.



I disturbi oculari dovuti ai raggi solari possono essere evitati attraverso l’uso di lenti protettive e con cappelli con visiera.



Per automedicazioni in caso di fastidi dovuti all’esposizione solare si può ricorrere a lacrime artificiali, è però importantissimo evitare di usare farmaci senza prima aver consultato il proprio medico oculista.

Se si fissa il sole troppo a lungo, si rischia una maculopatia fototraumatica: a causa dei

raggi UV non filtrati, si può creare una cicatrice sulla retina nella zona maculare.

Con il caldo è, inoltre, opportuno seguire una dieta sana e bilanciata: frutta, verdura a

foglia verde, pochi grassi, vitamine e pesce.



Bere molta acqua è fondamentale: l’assenza di essa potrebbe portare, infatti, alla comparsa delle miodesopsie, ovvero dei corpi mobili di addensamenti proteici sospesi all’interno del corpo vitreo che proiettano la loro ombra sulla retina.



In caso di utilizzo di lenti a contatto, bisogna evitare di addormentarsi al sole, fare attenzione affinchè la sabbia non finisca negli occhi.



Un consiglio, quando è possibile, è quello di evitare totalmente l’utilizzo delle lenti a contatto al mare.

Scopri il progetto.



Visita la pagina web dedicata per scoprire l’iniziativa.

https://bit.ly/3zHa73u

Partner di progetto.



IAPB Italia Onlus – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità

UICI ONLUS – APS – Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di Foggia

Louis Braille ONLUS – Società Cooperativa Sociale