La presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia incontra S.E. Monsignor Moscone

Nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio, presso il Palazzo Vescovile, in Manfredonia, la Presidente del Consiglio Comunale, Giovanna Titta, ha incontrato Sua Eccellenza Monsignor Moscone. Diversi gli argomenti trattati nel corso della visita istituzionale, tra i quali quello della necessità di mantenere un dialogo costante e operoso tra le Istituzioni cittadine e la Chiesa, nonché quello dell’importanza del coinvolgimento dei giovani nella ricerca delle soluzioni che occorrono al rilancio della nostra Città.

Sotto quest’ultimo profilo, il Vescovo ha colto l’occasione per esprimere apprezzamento verso la scelta del Sindaco Rotice di affidare funzioni politico amministrative di particolare rilievo anche ad alcuni giovani eletti nelle liste che lo hanno sostenuto.

La Presidente ha, poi, raccontato, ad un Monsignor Moscone apparso molto interessato, particolari relativi alla carica politica da lei ricoperta, soffermandosi sulla grande importanza che questa assume per assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e per consentire a tutti i Consiglieri di esercitare con pienezza le proprie funzioni. Al termine della visita, non è mancato il rituale scambio di doni: Monsignor Moscone ha regalato alla giovane Presidente Titta un suo libro (seconda Lettera pastorale), mentre la Presidente ha omaggiato il Vescovo con un’opera in ceramica, realizzata dall’artista manfredoniana Angela Quitadamo, riproducente una testa delle Stele Daunie.

Prima di salutare il Vescovo e di ringraziarlo per il piacevole colloquio avuto, la Presidente non ha mancato di confermargli la disponibilità ad una piena e fattiva collaborazione da parte sua e delle altre Istituzioni politiche locali nella promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della nostra Comunità