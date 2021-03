La piccola Natalie e la sua mamma insegnante in DAD fuori il cancello della scuola! Aderiscono a “Priorità alla scuola”

Oggi 31 marzo 2021 presso la scuola primaria De Sanctis, una madre insegnante e una bambina alunna del primo anno hanno aderito all’iniziativa promossa dall’associazione PRIORITA’ ALLA SCUOLA/PUGLIA facendo ognuna le proprie lezioni a distanza fuori il cancello dell’istituto scolastico e promuovendo la profonda convinzione che l’uomo nella sua evoluzione di crescita personale e culturale ha il necessario bisogno di confrontarsi attivamente con la socialità nei luoghi adibiti a ciò.











È anche vero, tuttavia, che siamo nel secolo dell’essere in ogni luogo entrando in rete in ogni momento, senza confini ma, questa “duttilità contemporanea”, ci pone davanti a nuovi indefinibili limiti.

La flessibilità conoscitiva e le competenze digitali non possono che essere accolte con assoluto entusiasmo dal mondo della scuola ma non si può fare innovazione se questa non può essere garantita a tutti con gli stessi mezzi e opportunità e soprattutto con patti formativi sanciti tra tutte le agenzie educative che si occupano disupportare lo studente in ogni fase del suo percorso di apprendimento.

Allora è indubbio costatare che siamo dentro ad “lock learning down” in cui le idee nate attraverso la conoscenza non hanno modo di mettersi in circolo attraverso menti dialoganti intente a delectare nel sapere condotte da mano sapienti del docere.

Abbiamo bisogno di non celarci più dietro uno schermo, di esprimere le nostre convinzioni in luoghi fisici attraverso presenze tangibili e lezioni all’aperto di democrazia che conosciamo bene in quanto siamo eredi di una storia risorgimentale che ci fa onore.

La nostra storia la stiamo scrivendo già oggi, facciamo in modo che le future generazioni siano orgogliose di noi, di quanto abbiamo combattuto per salvare quello che sarà il loro futuro presente.

​​​​​​​​​​​Maria Luisa Trotta