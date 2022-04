La Patrona di Apricena torna tra le strade

IL GRANDE GIORNO È ARRIVATO. FINALMENTE LA NOSTRA PATRONA RITORNA NELLE STRADE DELLA SUA CITTÀ PER INCONTRARE I SUOI FIGLI. ECCO L’ORDINANZA PER LE EMISSIONI SONORE DA MAGGIO A SETTEMBRE.

È inutile nasconderci.

Siamo tutti contenti ed emozionati per l’inizio della Festa Patronale, in onore della nostra Mamma, Maria Santissima Incoronata, Patrona di Apricena.

Oggi ritornerà in città, come da tradizione, nella Chiesa Madre e tra le strade cittadine potremo salutarla ed emozionarci guardando i suoi occhi materni.

Che possa essere l’alba di un nuovo inizio, in cui dopo un brutto periodo, possiamo ritornare alla normalità.

Ho emesso ordinanza che regola le emissioni sonore per tutto il periodo che va dal 30 aprile 2022 al 30 settembre 2022, al fine di coniugare le prerogative di lavoro delle nostre attività commerciali, a cui faccio gli auguri affinché possano lavorare bene per tutto il periodo primavera/estate, e le esigenze di riposo e di serenità dei nostri cittadini.

Come sempre siamo in prima linea per difendere, valorizzare e promuovere gli interessi di Apricena e di tutti gli Apricenesi.

Viviamo con gioia questi momenti di festa. ❤️

Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza