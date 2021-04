La pastiera napoletana, il profumo partenopeo della Pasqua

Durante il periodo pasquale, tanti sono i profumi che fanno da padrone nelle nostre case, dolci di tradizioni vicine ma anche lontane.

Oggi parliamo di un dolce partenopeo che riesce a mettere d’accordo tutti grandi e piccini: LA PASTIERA

Ricordate di avere pazienza per preparare questo tipico dolce di Pasqua, perché la pastiera napoletana più riposa e più sarà buona!

Vediamo di seguito come prepararla insieme

INGREDIENTI

FROLLA

160 g Zucchero

160 g Burro

450 g Farina 00

2 Uova intere

Buccia di un limoni

FARCIA

500 g Grano precotto

250 ml Latte fresco

30 g Burro o strutto

1 pizzico Cannella

500 g Ricotta vaccina

300 g Zucchero

5 Uova intere

1 fialetta Fior d’arancio

2 Limoni

PROCEDIMENTO

Partiamo dalla frolla, questa volta rigorosamente fatta senza utilizzare una planetaria o altri strumenti, solo le proprie mani ed una forchetta.

Uniamo in una ciotola due uova e lo zucchero e sbattiamo energicamente. Aggiungiamo il burro sciolto e grattugiamo la buccia di un limone. Uniamo poco per volta la farina setacciata. Spostiamoci sul piano da lavoro quando il composto diventerà abbastanza solido. Impastiamo con la farina restante e lasciamo riposare la frolla coperta da pellicola per circa un ora.

Passiamo alla farcia, in un pentolino facciamo scaldare il latte ed uniamo il grano precotto, facciamo cuocere mescolando sempre. Uniamo un pizzico di cannella, la buccia grattugiata di un limone ed il burro. Lasciamo cuocere per circa 5 minuti e lasciamo raffreddare successivamente per circa un ora.

In una ciotola sbattiamo le uova con lo zucchero, uniamo la ricotta vaccina e montiamo bene il composto con una frusta o forchetta. Aggiungiamo il composto di latte e grano ormai raffreddato e mescoliamo. Per ultimo uniamo la fialetta di fior d’arancio (o millefiori).

Prendiamo la frolla e teniamo da parte un pezzetto per le strisce in superficie alla nostra pastiera. Stendiamo la frolla foderando una teglia tenendo i bordi alti, bucherelliamo il fondo con una forchetta e versiamo la farcia. Riprendiamo il pezzetto di frolla messo da parte e facciamo delle strisce da posizionare in superficie.

Cuociamo a 175 gradi per 34/40’ poi abbassiamo a 165 gradi per altri 20 minuti. Non vi preoccupate se la pastiera gonfia, quando verrà sfornata sarà perfetta