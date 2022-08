La necropoli ”La salata” a Vieste, la più antica testimonianza della presenza di comunità cristiane sul Gargano

🤩 Grazie a Polo culturale vieste “Liberamente Traveller” ha potuto visitare La necropoli ”La salata” a Vieste con l’appassionata e competente guida di Antonio,

📍la Necropoli La Salata di Vieste.

😮 Pensate: occupa ben 6.000 metri quadrati di superficie e

costituisce la più antica testimonianza della presenza di comunità cristiane nell’intera area garganica ‼️

L’intera area, collocata attorno al II-III secolo d.C,

🚗 dista circa 8 chilometri dal centro abitato di Vieste ed è raggiungibile seguendo la litoranea in direzione di Peschici.

👣 Il percorso di visita parte dagli ipogei di epoca più recente, per concludersi alla grotta più antica che,

per quanto mi riguarda, è anche la più suggestiva.

😯 Si tratta di una cavità alta ben 50 metri, nella quale gli antichissimi loculi sono quasi incastonati tra loro.

Pensate che sono talmente tanti che, guardando la parete rocciosa da qualche metro di distanza,

👀 vi sembrerà di vedere dei volti, riconoscendo profili dotati di occhi, naso e bocca.

👉🏻 Controllate voi stessi, scorrendo le foto del post!

🤓 Mi raccomando: per visitare la necropoli è obbligatoria la prenotazione anticipa.

🖇 Sul mio blog trovate tutte le info per mettervi in contatto con la guida, che vi fornirà i dettagli su come arrivare e dove parcheggiare.

😉 Pronti a lasciarvi affascinare ?

Come riporta il blog – Liberamente Traveller Per visitare la Necropoli La Salata di Vieste è vivamente consigliato prenotare anticipatamente.

Dovete contattare il numero: +39 347.6781365 e seguire le indicazioni che vi verranno fornite prima telefonicamente, poi attraverso un sms di conferma e riepilogo.