La natura rifiata: nelle acque del Gargano si rivedono i delfini

Ai tempi del Coronavirus c’è anche il bicchiere mezzo pieno da prendere in seria considerazione. E’ sua maestà la natura, che rifiata, si riprende i suoi spazi e ricomincia a respirare. Ne approfitta, finché può, prima che tutto ritorni alla normalità.

Nelle acque come sulla terraferma, si rivedono loro, gli animali. Basti pensare che a Roma, nella barcaccia di piazza di Spagna sono tornate le anatre, a Marina di Lesina, a Punta Pietre Nere, domenica scorsa Primiano Troiano ha immortalato i delfini. E non sarebbero gli unici avvistamenti.

E nel frattempo la neve continua a scendere dal Gargano ai Monti Dauni, ad imbiancare strade e montagne, A riprendersi la scena, a rendere suggestiva un’atmosfera surreale, tra il silenzio e la solitudine di molti ai tempi del Covid-19.

(fonte: Foggiatoday – foto di Primiano Troiano)