La musica ai tempi della quarantena

Il virus può essere implacabile, le cifre dei decessi sono fintroppo eloquenti, non si esce di casa, ad eccezione di comprovate ragioni di estrema urgenza o necessità. Può la musica essere annoverabile in queste ragioni? Per il legislatore no, la musica é out, non se ne parla, bisogna staccare cavi, spegnere amplificatori e microfoni, chiudere custodie e restare a casa.



Ma davvero la musica può finire? Un virus vigliacco può realmente annullare la quintessenza dell’arte e della comunicazione? No, impossibile. La tecnologia odierna può e deve fare la sua parte. E infatti é una garanzia. Costruisce ponti, azzera distanze, personalizza e colora tutto ciò che la paura vorrebbe ridurre a mera vegetazione. Un cantautore non può restare impassibile, la sua vocazione è quella di osservare, registrare e raccontare tutto quello che gli si muove intorno.

Ed è così che nasce “che bella giornata!”, titolo chiaramente ironico e allusivo, una pagina di diario della vita quotidiana in questi tempi di quarantena, uno spaccato nudo, senza filtri, del terremoto esistenziale che l’emergenza ha prodotto nelle abitudini di ognuno di noi. Il brano, scritto di getto da Marco Murgo, cantautore sipontino (3 dischi e diversi singoli all’attivo), é incredibilmente realistico ma, nel contempo, non si limita a dettagliare l’angoscia e le limitazioni di questi giorni ma offre metafore ricche di ironia e un finale che raccoglie e trasmette tutta la speranza di cui abbiamo bisogno.

Per realizzare il brano Marco ha scelto i musicisti migliori di sua conoscenza, i migliori, ci dice, non solo sotto il profilo tecnico ma anche (soprattutto) sotto quello umano. Con lui hanno suonato Michele Santoro al basso, Matteo Grieco alla chitarra e Annamaria Falcone alla batteria, una band messa su in poche ore, ma straordinariamemte compatta e sincronizzata, un ensemble di amici che Marco ha affettuosamente rinominato “Acoustic Soft Orchestra”.

Marco Murgo chit e vox

Matteo Grieco chit elettrica

Michele Santoro basso e programmazione

Annamaria Falcone batteria