La moda dei body con scollo laterale, il trend dell’estate 2021

Quale sarà il must have della Primavera/Estate 2021?

Probabilmente sarà la moda dei body smanicati con scollo laterale e sulla schiena in modo da far risaltare il décolleté, ideali se abbinati con dei jeans.

E per un tocco di femminilità in più ed essere super trendy basterà indossare un paio di scarpe con tacco a spillo.







Per acquistarli:



https://it.shein.com/Cut-Out-Side-Turtleneck-Skinny-Bodysuit-p-1745110-cat-1882.html?url_from=itadplaswbodysui02201019997L&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2tzN4yoJNbXqFSmR7wtHH5N_l9SWyedx4EpobxWFmKoypGMeApBwvxoCyKkQAvD_BwE



https://www.zalando.it/bershka-body-black-bej81s006-q11.html?size=XS&allophones=0&wmc=SEM390_NB_GO._8690582122_674226627_34193496437.&opc=2211&mpp=google%7cv1%7c%7cpla-407315691022%7c%7c9050643%7c%7cg%7cc%7c%7c149802418723%7c%7cpla%7cBEJ81S006-Q1100XS000%7c407315691022%7c1%7c&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2tUmIc2iO8VpgL148fv4N9lnVlCynelMdiPz0qeeAqGecFuUJSInSRoCV48QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

“Foto dal profilo Instagram di Martina Miliddi”