La misteriosa strage di carpe nel lago di Occhito, la denuncia dei pescatori

Misteriosa strage di pesci nel lago di Occhito, in particolare carpe, galleggianti o spiaggiate, in una scena preoccupante segnalata anche da alcuni residenti della zona e pescatori.

Presto con molta probabilità ci sarà un controllo dell’Arpa, per accertare le cause dell’accaduto, se da attribuire all’ abbassamento del livello dell’acqua o ad altre ragioni ancora ignote, come la presenza di sostanze inquinanti o fertilizzanti, certificabili solo con analisi specifiche.