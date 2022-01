La Ministra degli Interni Luciana Lamorgese in visita all’Università di Foggia

C’è grande attesa ed entusiasmo tra gli studenti e la comunità accademica dell’Università di Foggia per la visita della Ministra degli Interni Luciana Lamorgese, che farà tappa in Ateneo lunedì 17 gennaio alle ore 14 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici (via Arpi, 176).

In una nota il Rettore Pierpaolo Limone afferma: “Siamo onorati di ospitare la Ministra Lamorgese in un momento così delicato e complesso quale quello che stiamo vivendo in Capitanata. Le forze dell’ordine – con le quali abbiamo nel tempo stabilito una importante collaborazione – stanno facendo un egregio e massiccio lavoro sul territorio e noi vogliamo essere al fianco delle istituzioni svolgendo il ruolo che ci compete: la formazione delle coscienze, la responsabilità, l’etica e l’impegno civile delle future generazioni. La lotta contro le mafie e a favore della legalità si vince insieme e gli studenti rappresentano uno snodo fondamentale per il felice esito di questo processo. Il proficuo e continuo scambio tra le istituzioni, inoltre, non può che favorire un’evoluzione che speriamo di riscontrare a medio termine”.