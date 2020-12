La Ministra Azzolina spinge per il ritorno a scuola il 7 gennaio

La Ministra Azzolina spinge per il ritorno a scuola il 7 gennaio e chiede di far tornare la scuola al centro degli investimenti, ribadendo che fino ad oggi non si è investito sull’istruzione.

“Noi non dobbiamo perdere nemmeno un’ora. Se noi lasciamolo i studenti a casa con la didattica a distanza facciamo un danno per il Paese“. Lo ha detto la Ministra dell’Istruzione a Mezz’ora in più su Rai3.

“Se è realistico che il 7 si aprano le scuole superiori? Sì, molto realistico. Erano aperte anche a settembre. Non possiamo perdere nemmeno un’ora, non importa se è un giovedì’. La scuola, tanto bistrattata in passato, deve ritrovare la sua centralità“, ha aggiunto la Ministra dell’Istruzione.

“La scuola deve trovare una centralità. Il problema si è posto anche un problema. Non viene considerata un’attività produttiva. Così come i medici anche gli insegnanti possono salvare vite“.

“Il Governo è molto unito sul fatto che il 7 si debba aprire. Abbiamo fatto una riunione con le Regioni che si aggiornerà a domani o dopodomani. Siamo tutti uniti e compatti i ministri che il 7 si debba andare a scuola“, ha aggiunto la Ministra