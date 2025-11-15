[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La mia corsa tra le stelle” – Ilaria Dea finalista del concorso teatrale “Stelle in Corsa” a Siena, ora in gara per aprire la stagione estiva dei Teatri



San Marco in Lamis / San Giovanni Rotondo, 15 novembre 2025 –



Ilaria Villani, fashion e image creator, nata e cresciuta tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, vive tra la Puglia e la Toscana, è tra le 17 finaliste del concorso nazionale “Stelle in Corsa”, un progetto teatrale che premia il talento a 360° nel suggestivo scenario dei Teatri di Siena.



Dopo un percorso di selezioni durato mesi, Ilaria è stata scelta per la grande finale che si terrà il 28 gennaio 2026 al Teatro dei Rinnovati di Siena. In palio, per chi vincerà, c’è un’occasione unica: aprire la stagione estiva ufficiale dei Teatri di Siena 2026.



Ilaria ha conquistato la giuria non solo con la sua creatività ma anche con il suo carisma e la sua capacità di emozionare attraverso l’abito e la narrazione. “Non disegno solo vestiti: racconto storie” – ama dire, e proprio questa attitudine ha fatto sì che le venisse affidata anche una responsabilità artistica all’interno dello spettacolo finale, a conferma della stima ricevuta dal direttore artistico del progetto.



La sua non è una semplice partecipazione. Durante la sua esibizione Ilaria ha portato in scena una vera performance d’arte e di vita: ha creato un abito da sogno in diretta, utilizzando la tecnica sartoriale del moulage, mentre raccontava al pubblico la sua storia personale, un percorso fatto di cadute, forza, rinascita e bellezza autentica.



«Ho voluto portare una storia vera, la mia. La moda, l’arte e la creatività mi hanno salvata. Oggi trasformo ogni ferita in forza e ogni stoffa in messaggio», racconta Ilaria.



Il suo obiettivo? Far capire che dietro ogni donna bella e curata non c’è solo l’apparenza, ma una forza che merita di essere raccontata.



Nel video dell’esibizione, visibile anche online, Ilaria emoziona il pubblico con parole, gesti e fili di tessuto che diventano simboli di libertà e trasformazione.

Un inno alla femminilità vera, non costruita. Alla bellezza che nasce dal dolore e diventa arte.



Per accedere alla fase successiva, serve ora il sostegno del pubblico.



Come votare:



Vai su https://stelleincorsa.comune.siena.it

Cerca il nome Ilaria Villani – n. 60 e clicca su “VOTA”.



Chiunque può votare, gratuitamente.

Ogni gesto conta per portare avanti una voce pugliese nel panorama nazionale.

stelleincorsa.comune.siena.it