La mattina va obliqua, ma quando posso vivere…

Manfredonia – CONTINUA LA MALATTIA – da cacciare dalla faccia , ma è importante tenere abbassate le braccia . Guardo le onde del mare sono come le frasi poetiche, capovolte a scritture e prendono forme delle parole. Si diramano a righe capovolte con nuove frasi, e quando si avvicinano,portano le idee che tu scarichi dal cuore,le acque sono grandi quaderni di immense stesure, e quando ritornano verso la riva – con la capparaceae , con i suoi rami lungo il canale – mentre sputano il loro libro di poesie, non un tronco di pianta senza foglie, spezzato dal vento feroce.



Io so questo perché la mattina – quando posso vivere, mi siedo su un ponticello, e raccolgo voci di rumori composte … intravedo spugne marine ,piene di colore; poi dopo ore, tutto nasce e non so come – ma mi porto a casa un nuovo fiore di sale – mentre noi.

In quest’istante… siamo la morte da cacciare dalla faccia ogni giorno,per un profumo nuovo.

Di Claudio Castriotta