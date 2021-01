Le mascherine di stoffa non garantiscono protezione contro le varianti del Covid attualmente note. Ne sono convinte le autorità sanitarie in Francia e in Germania, che hanno consigliato alla popolazione di indossare unicamente le mascherine chirurgiche. Le varianti finora note infatti, quelle individuate in Gran Bretanta, in Sud Africa e in Brasile, risultano altamente contagiose, più del virus originario.

ARTICOLO COMPLETO: https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/covid-parigi-e-berlino-la-mascherina-di-stoffa-non-protegge-dalle-varianti_27804998-202102k.shtml