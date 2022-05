La mano che in modo anonimo ha ingiuriato la giornalista Lucia Piemontese è la mano di un vile.



È chiaro, però, che questo essere ha sottovalutato l’intelligenza e l’onestà dei cittadini di questa città.



L’immagine danneggiata è solo quella del proprietario di quella mano che per tutti oggi è un vigliacco ed un retrogrado.

Come cittadini e come politici in questi anni abbiamo apprezzato il servizio alla città di Manfredonia e a tutta la provincia che, attraverso i suoi articoli sull’Attacco, ha effettuato Lucia.



Siamo sicuri che nulla la fermerà e sopratutto non la fermerà un vile attacco sessista.



Forza Lucia siamo con te!



Innocenza Starace Fabrizio Cangelli

Europa Verde – Verdi di Capitanata.