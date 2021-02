La manfredoniana Miriam Caratù sceneggiatrice del giorno per WritersGuildItalia, è stata autrice per Sky, Rai, Mediaset e Fox

Oggi WritersGuildItalia l’ha nominata sceneggiatrice del giorno in quando autrice del soggetto e sceneggiatrice del nuovo docu film su Enzo Mirigliani, insieme a Nicola Pisu Mirigliani – (idea) e Marco Brozzi,

Enzo Mirigliani – Storia di un ragazzo calabrese è appunto la storia di dell’uomo conosciuto dal pubblico come ‘patron’ del concorso di bellezza “Miss Italia“, con cui ha segnato per più di 70 anni la storia del costume italiano. Partendo dalla sua casa natia a Santa Caterina dello Jonio, in Calabria, lo spettatore ripercorrerà nel film le tappe della sua vita; conoscere i luoghi e incontrare le persone, gli amici d’infanzia, i familiari e le sue tanto amate miss.

Ecco il suo portfolio:

– 2017: Missione Possibile, format TV presentato a SkyUno, con Andrea LoCicero alla conduzione. Ruolo: autrice

– 2016; Diapausa, cortometraggio (produzione indipendente). Ruolo: attrice

– 2016: The Playmakers, webserie (per la SNAI) prodotto da Ovolollo. Ruolo: autrice e sceneggiatrice di puntata

– 2016: Bozze, webserie (in collaborazione con la FUIS), per Rai Digitale. Ruolo: co-autrice del concept di serie e di soggetti di puntata

– 2016/2017- Kepler, sci-fi thriller, serie TV. Ruolo: autrice. Opzionato da FOX Europe.

– 2015: L’uomo di casa 2, home tutorial con Andrea Lo Cicero andato in onda su Cielo. Ruolo: co-autrice testi.

– 2014-2015: Giardini da Incubo, format TV prodotto da FremantleMedia e andato in onda SkyUno. Ruolo: scalettatrice, assistente personale ai testi di Andrea Lo Cicero.

– 2012-2013: I Cesaroni, serie TV prodotta da Publispei per RTI andata in onda su Canale 5. Ruolo: dialoghista.

– 2012- 2013: Fulton Street, thriller, lungometraggio. Ruolo: autrice. Opzionato dalla EllEffe Group di Lorenzo Flaherty. Un uomo riceve una grossa eredità, ma nell’entrane in possesso verrà invischiato in un’intricata situazione politica che farà luce anche sulla morte del padre.

– 2012: Enzo Mirigliani – Storia di un ragazzo calabrese, docu-film, mediometraggio andato in onda su Rai1. Ruolo: Co-sceneggiatrice. Un progetto che, in collaborazione con la Miren srl e col patrocinio dalla Regione Calabria, ripercorre la vita dello storico patron del concorso di bellezza “Miss Italia”, Enzo Mirigliani.

– 2012: The Roomate, cortometraggio (in lingua inglese). Ruolo: autrice e attrice. Un cortometraggio comico realizzato durante il Professional Program in “Film Production” alla UCLA

– Luglio 2011: La Sciarpa di Pasolini, cortometraggio. Ruoli: co- sceneggiatrice, attrice. Un film che, attraverso gli occhi di due studenti idealisti, richiama i toni delle contestazioni sessantottine, quanto mai attuali se paragonati ai black-bloc odierni.

– Maggio 2011: I Mandalano. Ruolo: autrice. Stesura della bibbia di una serie televisiva da 12 puntate e presentazione della stessa presso varie case di produzione: la storia d’Italia degli anni ’70, quando la mafia trafficava eroina tramite la copertura di pizzerie, viene vista attraverso le drammatiche vicende della Famiglia Mandalano.

– Maggio- Settembre 2011: Titanic – Nascita di una leggenda, (in lingua inglese). Serie TV internazionale co-prodotta da Dap Italy, Epos Film, Titanic Film, in collaborazione con Rai Fiction e andata in onda su History Channel e Rai1. Ruolo: story editor e adattatrice.

– Maggio- Settembre 2011: Il mercante di fiori, (in lingua inglese). Serie TV co-sviluppata da Dap Italy e FremantleMedia. Ruolo: story editor.

– Febbraio 2011: J27. Ruolo: autrice. Stesura della bibbia di una serie televisiva da 12 puntate e presentazione della stessa presso varie case di produzione. La storia della vita di Jim Morrison (che la CIA voleva morto perché sobillatore di masse) fino alla sua morte: ma questa è davvero avvenuta o il Re Lucertola è ancora vivo? Basato sulla testimonianza di Jacques Rochard.

– Dicembre 2010: Luci a Capannelle, documentario. Ruoli: co-sceneggiatrice e montatrice. La storia vera di un cavallo da corsa perdente e della sua proprietaria che s’indebita fino al collo pur di continuare a tenerlo con sé. Un giorno, come nelle migliori favole, Luci vince un importante trofeo: ma il sogno finisce quando s’infortuna e non può più correre, lasciando la famiglia senza cavallo ma ancora coi debiti.

Premi e riconoscimenti

– 26/10/2011: La Sciarpa di Pasolini vince il 2° premio al “Festival universitario del corto di Roma”

– Gennaio 2012: La Sciarpa di Pasolini si classifica al 4° posto nel concorso “Corti in corso”

– Menzione speciale per il docu-film “Enzo Mirigliani”, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Roma il 16/11/2012, fuori concorso.