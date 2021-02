La Lista dei “44” di Manfredonia in Azione e il patto d’Onestà per una Terra Ideale

Ha inizio oggi, con la strutturazione di un Comitato cittadino del Partito “Azione”, un percorso che condurrà alla nascita di una nuova generazione di Classe Politica: 44 manfredonianitra uomini e donne che hanno deciso di metterci la faccia, in piena sinergia con l’On. Nunzio Angiola, parlamentare di Azione. Lavoratori, Professionisti, Imprenditori, Studenti, volontari della politica uniti da una idea comune che porterà alla costruzione di un Modello Equilibrato e Controllato di Sviluppo Inclusivo, dove Donne e Uomini potranno esprimere la loro potenzialità, senza discriminazioni. Donne e Uomini liberi, animati dal solo obiettivo di offrire impegno e piena dedizione alla causa.

Una via chiara che contraddistingue i principi di Azione. Azione è la casa dei Socialdemocratici, dei Popolari e dei Liberali, di una Democrazia liberale pluralista.

Consapevoli che non servirà la normalità ma qualcosa di realmente straordinario.

Non possiamo, non dobbiamo sbagliare e non possiamo illudere.

Basta, restare a guardare in maniera desolante i Dinosauri mai estinti, fare e disfare a proprio piacimento delle sorti della Città.La Politica è un servizio Pubblico, uno strumento per servire e non servirsene.

“Per coloro che desiderano il potere, non c’è via di mezzo tra il vertice e il precipizio”

(Publio Cornelio Tacito)

La nuova concezione di fare politica, la nostra, ci libera dall’allucinazione secondo la quale il Politico può essere lontano dalla tecnica di governo. Prigionieri di questa allucinazione abbiamo prodotto per anni una Città praticamente ingovernabile perché essenzialmente non curate, abbandonata a se stessa. I nostri Cittadini nella realtà dei fatti appaiono da sempre meno reattivi e sempre più distaccati dalla partecipazione Politica. È così che purtroppo viene a formarsi quel deleterio e ineluttabile circolo vizioso che rende perfettamente sostituibili gli uni agli altri amministratori e che ha finito col togliere ogni speranza di riscatto e di cambiamento a tanta parte della società civile. In un periodo attraversato da scandali di una gravità inaudita I cittadini sono sospinti a considerare la politica come e soltanto come qualcosa di sporco.

E la rabbia che ne consegue continua a nascondere il “loro non saper fare”.

La Politica invece è arte di governo e capacità di migliorare la vita delle persone.

Per far funzionare la nostra Amministrazione serve un atto di coerenza, di lealtà e di coraggio. Mobilitare tutte le nostre energie, per realizzare un Paese moderno, responsabile e in grado di dare prospettiva a chi oggi lo sta chiedendo a gran voce: le nuove generazioni. E sentire la Città nostra.

Proprio in questi giorni assistiamo attoniti alla rientrata in scena dei “professionisti” della politica manfredoniana che hanno praticamente reso ingovernabile e messo a soqquadro un’intera comunità senza ritegno e senza alcuno scrupolo.

È questo che vogliamo veramente? È questo quello che ci meritiamo? È questo quello che vogliamo lasciare ai nostril figli?

A una situazione di crisi straordinaria non può che rispondere una soluzione altrettanto straordinaria: MANFREDONIA IN AZIONE.

Ecco i 44 cittadini che formeranno il comitato promotore di Manfredonia in Azione:

Nunzio Angiola (Onorevole)., Christian Alborea (imprenditore), Pasquale Artuso (Impiegato Poste S.p.A.), Giuseppe Bergantino (Pilota), Giuseppe Bisceglia (studente universitario), Gaetano Brigida (Fisioterapista), Paolo Caputo (Sottufficiale Aeronautica Militare), Stefania Caputo (Insegnante), Tommaso Caputo (impiegato), Alberto Casucci (Dottore in Economia e Management), Maria Ciociola (imprenditrice), Matteo Ciociola (Imprenditore), Matteo Ciuffreda (Medico pediatra), Michele Ciuffreda (Dottore Commercialista), Giuseppe Clemente (Direttore filiale Poste S.p.A.), Rossana Conoscitore (Professoressa), Ivano D’Ambrosio (Impiegato), Antonio De Michele (Imprenditore), Matteo De Vita (Assicuratore), Matteo Di Padova (Sottufficiale Aeronautica Militare), Michela Di Vincenzo (Studentessa), Michele Fabrizio (Direttore Sanitario Costa Crociere), Fabio Gentile (Direttore di Banca), Orazio Gentile (Imprenditore Edile), Paolo Pio Gentile (Dottore in Economia e Commercio), Salvatore Gentile (Architetto),Massimo Gravinese (Medico chirurgo), Leo Guerra (Fotografo professionista), Raffaella Guerra (Dottoressa in Economia Ambiente e Territorio), Teodoro Impagnatiello (Sales Account Manager), Enza Lombardi (Marketing Manager), Franco Mezzanzanica (Amministratore condomini), Angelo Rinaldi (Responsabile ufficio acquisti impresa edile), Tommaso Rinaldi (Consulente Finanziario), Michele Roberti (Dottore odontoiatra), Antonella Salvemini (Avvocato), Tina Salvemini (Dottoressa in Giurisprudenza), Patrizia Salvetti (Direttore di Banca), Francesco Sansone (Impiegato pubblico), Leonardo Tomaiuolo (Imprenditore), Giuseppe Totaro (Imprenditore agricolo), Annaleda Trotta (Avvocato), Matteo Trotta (Dottore commercialista), Giuseppe Vitulano (Imprenditore).

“Alla fin fine nessuno di noi si appassiona alla politica perchè attratto dalla stesura dei bilanci o dalla legge elettorale o da cervellotoci regolamenti. Lo fa, più naturalmente, perchè vuole incidere sulle cose, lavorare per il BENE COMUNE e per un FUTURO MIGLIORE, contribuendo a costruirlo a partire DAL LUOGO IN CUI VIVE”.

L’appello, per fermare il declino ed il ritorno sulla scena politico-amministrativa dei “soliti noti” e per un vero cambiamento della nostra terra, è rivolto a tutti i cittadini di ogni estrazione ed età per far sì che la nostra amata Manfredonia riacquisti fiducia, importanza e il valore che merita.

Non siamo gocce nel mare, noi siamo il MARE del cambiamento che nessuno scoglio fermerà. Coraggio, responsabilità ed umiltà, perché andare via non deve essere un obbligo ma una scelta! Perchè Manfredonia è più forte di chi la vuole debole.

Per contattare ed entrare in “Manfredonia in Azione” basta scrivere una mail a: manfredoniainazione@gmail.com