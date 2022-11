La libreria Ubik di Foggia riparte dai suoi librai storici: dopo quindici anni una nuova gestione

Il 3 novembre 2007 nasceva a Foggia uno dei presidi culturali della città: la libreria Ubik di Piazza Umberto Giordano. Una piccola libreria, nel cuore della capoluogo della Capitanata, che negli anni si è trasformata in un polo di eccellenza della cultura, dei libri e del sapere. In quindici anni, infatti, moltissimi autori di fama nazionale e internazionale hanno presentato i loro libri da Ubik e dall’impulso dei librai sono nati progetti dedicati alla lettura con le scuole, le associazioni e la città.

Ieri, dopo quindici anni, Michele Trecca e Giovanna Draicchio (fondatori e gestori storici della libreria) hanno lasciato la gestione dell’attività. “In tutti questi anni – hanno scritto i gestori –abbiamo avuto l’affetto e la fiducia di tante lettrici e lettori. Da subito la libreria Ubik è stata punto di riferimento fondamentale della vita culturale cittadina, apprezzata per la sua vivace attività anche a livello nazionale. Abbiamo ospitato innumerevoli autrici e autori e vissuto insieme a loro momenti belli e intensi che saranno sempre preziosi e indelebili ricordi. Fare il libraio è un lavoro meraviglioso ma anche un lavoro faticoso che assorbe completamente. Abbiamo deciso, pertanto, di guardare il mondo da fuori insieme alle nostre famiglie”.

Da oggi, 1° novembre 2022, a Trecca e Draicchio sono subentrati tre nuovi soci unici gestori della libreria Ubik di Foggia: Salvatore D’Alessio, Francesco Di Buduo e Antonella Moffa. I tre storici librai del presidio culturale foggiano hanno deciso di rilevare l’attività e di essere protagonisti di questa nuova avventura imprenditoriale.

“Siamo molto felici di avviare un percorso tutto nostro forti delle esperienze maturate in passato e ben consapevoli delle nostre potenzialità: Ubik continuerà a essere quel presidio di cultura e legalità che è sempre stato, con rinnovato e maggiore entusiasmo”, ha dichiarato la libraia Antonella Moffa.

Per festeggiare questa nuova partenza e i quindici anni di attività di Ubik, tutti i lettori di Capitanata sono invitati domenica 6 novembre alle ore 11.30 in libreria per condividere assieme a Salvatore, Francesco e Antonella questo nuovo corso insieme.