La liberazione di una nuova canzone

Oggi il sangue dell’ ulivo scorre al sole

come rami spezzati a bagnare il fiume,

lungo la terra bruciata dall’arso seme

gocciolano gli alberi di limone,

come cero odoroso piangente

la paglia nell’aria orticante ,

sigilla la scorza del nespolo dal giallo colore, radiante alla luce ,

l’albero di pesco , sboccia i primi frutti contro il vento

il campo giallo , pianure verdi , frasche

monti colorati da venature di piombo –

pali elettrici in parallelo

poi scendo al mare che mi canta nel cuorela liberazione di una nuova canzone,miro le onde e torno bambino…

in un giorno profumato di vita normale, come l’aria piena di salsedine …

l’estate sulla pelle, credo in un ritorno.

Di Claudio Castriotta