Lega Navale Manfredonia La Lega Navale, regata e celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne

Lega Navale Manfredonia: navighiamo sulla rotta del rispetto, la violenza non trova approdo

Lega Navale Manfredonia:navighiamo sulla rotta del rispetto, la violenza non trova approdo

Domenica 22 novembre 2026, alle ore 10, nelle acque antistanti la città di Manfredonia, si svolgerà la 2^ giornata del CAMPIONATO INVERNALE – Città di Manfredonia – “gargano winter race”, una Regata su boe, organizzata dalla Lega Navale di Manfredonia.

Le barche partecipanti isseranno sull’albero un nastro rosso in segno di adesione alla celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si tiene il 25 novembre di ogni anno.

Simbolicamente oltre al nastro rosso saranno esposte anche delle scarpe rosse presso le sedi della Lega Navale di Manfredonia.

L’obiettivo della campagna nazionale denominata “Cima rossa” è unire la condanna contro ogni forma di violenza di genere (fisica e psicologica, ma anche economica e sociale), alla sensibilizzazione, al rispetto, alla solidarietà e all’inclusione sociale, valori propri della Lega Navale Italiana, educando in particolare le giovani generazioni con l’obiettivo di prevenire ogni forma di violenza o sopraffazione.

La scelta della cima rossa è simbolica e vuole mostrare lo spirito di servizio e il legame che unisce tutta la LNI in questa iniziativa. La finalità è duplice: da un lato tendere questa cima alle donne vittime di violenza offrendo un sostegno morale di sensibilizzazione, “legandole” ai valori del mare e della LNI e dall’altro promuovere, un messaggio univoco da parte di tutti i soci della Lega Navale Italiana nel contrasto alla violenza di genere.

Di rilievo la collaborazione con il C.A.V. Centro Anti Violenza – ambito di Manfredonia – “rinascita donne” che quest’anno organizza la mostra “Com’eri vestita”, dal 20 novembre al 10 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 tutti i giorni presso la Sala Atrio del Seminario Arcivescovile Sacro Cuore, Via Arcivescovado 16, Manfredonia.

Nell’ambito di questa mostra, sabato 21 novembre alle ore 18, ci sarà una visita guidata gratuita, con un momento di incontro e riflessione con le operatrici del centro, riservato ai soci e socie della Lega Navale e loro ospiti.

Inoltre, in linea con queste finalità, sarà ampiamente diffuso, nell’ambito di tutte le attività, il servizio pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio “1522”, un numero gratuito e un’app, attivi 24 ore su 24, con operatrici specializzate per le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, divenuto nel tempo un riferimento fondamentale per le vittime di violenza.

L’evento vede anche il patrocinio dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia, gruppo di Manfredonia, e il LIONS Club Manfredonia Host 1968.

Lega Navale Italiana - Sezione di Manfredonia