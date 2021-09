La grotta del tempo perduto di Peschici con ‘Un reporter in valigia’

Per la prima volta ‘Un reporter in valigia’ va alla scoperta del borgo marino di Peschici, percorrendo i suoi vicoli bianchi e le scalette ripide. La web-serie di viaggi torna con un nuovo episodio sul Gargano attraverso il racconto in prima persona del suo autore, il vide-giornalista Mirco Paganelli, che con la telecamera gira il Paese alla scoperta dei tesori più nascosti, a caccia di storie. “Questa visita è stata inedita pure per me, perché nella precedente stagione sul Gargano non avevo fatto tappa a Peschici. Ammetto che sia complicato raggiungerla, in particolare con i mezzi pubblici come ho fatto io – rivela il viaggiatore -, però una volta salito sulla rupe su cui sorge il borgo, sono stato abbagliato dalla luce candida del suo abitato”.

Fulcro del racconto di Peschici è un’antica abitazione del ‘500 scavata nella roccia che il reporter ha ribattezzato la ‘grotta del tempo perduto’. Nel locale in cui è stato allestito anche un presepe, la signora Italia Vecera ha collezionato gli oggetti del passato che vanno a comporre un vasto catalogo sulla quotidianità peschitana. “Mi sono sentito intrappolato in una supernova di ricordi”, racconta Paganelli che ha passato del tempo nella frescura della grotta-museo a intervistare la sua custode.

È possibile vedere il nuovo episodio ai seguenti link: YouTube, Facebook e Instagram.

Presentazione ‘Un reporter in valigia’- VIDEO

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo.Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.

