La grava di Posta del Fosso in agro di Manfredonia, da più di 10 giorni sprigiona fumi tossici

Nell’immediata periferia del paese (Manfredonia) si trova una grava, un inghiottito con l’esattezza, una cavità naturale nel terreno dove l’acqua delle piogge in eccesso cadeva per continuare a scorrere sottoterra. Oggi la grava è ridotta a pochi metri per i rifiuti abbandonati nel corso degli anni. Si presentava come un grande burrone dalla forma ovoidale. Una parete è rocciosa e scendeva a strapiombo, l’altra parete ers uno scoscendimento terroso con forte pendio. In fondo al fosso vi era un passaggio che portava ad una grotta estesa quasi come la nostra Piazza del Popolo. Già tra il 1944 e il 1945 la grava fu usata come discarica dalle truppe anglo-americane. Negli anni Trenta questa caverna, dalla volta rabescata di concrezioni stalattitiche, era stata individuata dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali, la quale aveva avviato indagini archeologiche.

Dagli scavi eseguiti era emerso che migliaia di anni fa essa era stata dimora di comunità umane primitive. Attualmente la grava è ancora una discarica abusiva, colma di materiale di risulta elettrodomestici di vario genere, materiale plastico, materiali derivanti da potatura di alberi e letame, alcuni pericolosi come le lastre di eternit, altri maleodoranti, come carcasse di animali. L’incendio di stoppie avvenuto più di 10 giorni fa ha interessato anche la grava, che nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, il cratere fuma come un vulcano, mettendo in serie difficoltà tutti i residenti, respirando notte e giorno fumi tossici, dannosi per la salute pubblica e l’ambiente. Le autorità preposte ancora stamattina hanno riferito che stanno tenendo la situazione sotto controllo, il problema? è che da più di 10 giorni si continua a respirare veleno.



Purtroppo il remotissimo insediamento umano non potrà essere documentato oltre, perché l’homo tecnologicus di oggi, trogloditico più di ieri, ha ostruito completamente il passaggio alla grotta.



Alessandro Manzella responsabile Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia.