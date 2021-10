La grande forza di Saverio Grieco, un cuore scomparso in una maledetta notte di Halloween

Manfredonia – ERO piccolo quando conobbi per la prima volta Saverio. Lo trovavi spesso al Cinema Piscinone in dialetto , in italiano Paradiso . Nel locale si proiettavano le pellicole di Maciste e Sansone e il buon Saverio aveva la passione per questi miti tanto che per un periodo praticò pesistica.

I risultati sul suo fisico furono evidenti. Ricordo che si era fatto crescere una barba sottile a pizzetto proprio come gli eroi di noi piccoli degli anni ’70. Saverio era dotato comunque di una grande forza naturale tanto che un giorno fu soprannominato ‘spacca Sabbione‘: la sua potenza era tale che con un pugno riusciva a rompere il ‘sabbione’, materiale per i muratori.





Ho sempre ammirato la sua educazione unita spesso ad un filo di malinconia. Da adulto era diventato più silenzioso e forse solo. Mai avrei immaginato di sapere che Saverio avrebbe lasciato la sua vita in una triste notte, con il cuore sull’asfalto ,senza aver avuto il tempo di chiedere aiuto al Padre Eterno, abbandonato dopo essere stato schiacciato da un auto … e qui mi fermo… non aggiungo il resto.

Di Claudio Castriotta