La Gradinata Est Manfredonia ricorda Pasquale Cotugno

“Olè olè olè olè olè olè Paskà Paskà”

Il ricordo e il rispetto, due punti cardine del mondo Ultras, almeno per quanto ci riguarda.

Non ci stancheremo mai di dirlo, non conta averlo conosciuto, conta solo il rispetto.

Frase che ripetiamo ogni qual volta che ricordiamo un Ultras scomparso.

La generazione e’ cambiata, in pochi hanno conosciuto Pasquale, ma grazie ai racconti dei vecchi amici, grazie ai racconti di chi c’è e milita ancora attivamente possiamo quasi dire di averlo conosciuto fattivamente Pasquale.

Suo padre ci dice spesso che Pasquale realizzava gli stendardi in cameretta, una cosa praticamente impensabile al giorno d’ oggi, la foto di Pasquale spalle al campo e’ tutto dire, le sue idee su quegli stendardi per anni hanno fatto invidia a tutta Italia, quegli stendardi sono stati e saranno per sempre l’orgoglio degli Ultras a Manfredonia.

“Non dare retta a chi sta cosa non l’ha capita” , frase che ci ha contraddistinto in giro per gli stadi della Puglia e dell’ Italia intera.

Frase che continuiamo a cantare, con orgoglio e con appartenenza, nel nome di Pasquale e di tutti quelli che ci hanno lasciato con il Donia nel cuore.

Ci vediamo nel piazzale della Curva Sud per depositare un mazzo di fiori sopra la targa in suo onore.

Appuntamento alle ore 19:00.

” A te Paskà” per sempre con noi!