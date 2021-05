La Gradinata Est Manfredonia e l’amore per la nostra città: riqualificazione del campetto di Via Orto Sdanga

-LA GRADINATA EST PER LA NOSTRA CITTÀ-

Con la nostra amata Manfredonia in uno stato di semi-abbandono, il nostro gruppo sente il dovere di fare un gesto concreto, un segnale di vita e di amore per la nostra città.

Abbiamo pensato di sistemare e dare un minimo di decoro al campetto da calcio sito in Via Orto Sdanga (panchine rosse). Campetto che versa in condizioni pietose per cui è impossibile per i ragazzini potervi giocare. Noi siamo convinti che IL CALCIO NASCE PER STRADA , è lì che nasce la passione, è lì che si fa aggregazione, è lì che si imparano le regole di vita e la socialità. Per questi motivi vorremmo, con un piccolo gesto, poter dare la possibilità ai ragazzini di avere uno spazio dove poter coltivare la passione del calcio di strada invece che essere divorati dai social o dai videogames.

Chiunque, cittadini privati o associazioni, abbia voglia e possibilità di aiutarci è ben accetto e può contattarci sulla nostra pagina Facebook.

La prima giornata di riqualificazione avverrà DOMENICA 16 MAGGIO, dalle ore 10:00.

Vi aspettiamo numerosi.

-PER AMORE SOLO PER AMORE-