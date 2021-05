La “Gradinata Est” impegnata nel ripristino del campo da calcio in via Orto Sdanga

I ragazzi e le ragazze della Gradinata Est Manfredonia sono da questa mattina impegnati per l’iniziativa “PER AMORE SOLO PER AMORE” che prevede il ripristino del campo da calcio su via Orto Sdanga.

I lavori procedono con la pulizia del campo e con il rispristino delle porte e delle reti acquistate con un autofinanziamento.

Foto del profilo di Emiliano Della Torre