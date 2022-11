La Gradinata Est diserterà la partita di Coppa contro il Canosa: “Rivogliamo il Miramare”

“FACCIA e PROVA” si dice a Manfredonia

Una presa di posizione che mai avremmo voluto prendere, perché noi senza il Donia non sappiamo stare.

Giovedì diserteremo la trasferta di Coppa contro il Canosa che si disputerà a San Ferdinando di Puglia.

A tutto c’è un limite!

Bisogna dare un segnale forte agli addetti ai lavori, l’altro comunicato non ci ha portato nessuna risposta, infatti proprio per questo motivo Venerdì’ 4 Novembre alle ore 20:00 invitiamo in Via San Giovanni Bosco (Ingresso Tribuna) il presidente dell’Associazione “Miramare” Iraldo Colicelli e soci, il Sindaco Gianni Rotice e il Presidente del Manfredonia Calcio 1932 Giuseppe Di Benedetto per illustrarci chiaramente la situazione sulla questione stadio.

Fino ad oggi abbiamo ricevuto risposte poco concrete, mesi di silenzio e promesse non mantenute.

“Il 25 settembre giocheremo al Miramare”

“16 ottobre si ritorna al Miramare”

“Il 30 ottobre festeggeremo i 90 anni al Miramare”

Adesso potete dirlo.

I tifosi non hanno pazienza!

Chi ha cuore il Donia deve esserci, dimostriamo unità e senso di appartenenza.

RIVOGLIAMO il MIRAMARE!

-Quelli della Est-