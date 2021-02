La Giunta della CCIAA di Foggia incontra il vicepresidente della Regione Puglia Piemontese e l’assessore allo Sviluppo Economico Delle Noci per programmare la ripresa post pandemia

Un confronto a tutto campo sulle strategie di sviluppo per la ripresa economica post pandemia: sarà questo il focus dell’incontro che domani mattina il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delle Noci avranno con il presidente della CCIAA di Foggia Damiano Gelsomino e con i componenti della Giunta dell’Ente.

Per il presidente Gelsomino: “in questa delicata fase di programmazione si tratta di una fondamentale occasione di dialogo e confronto tra il mondo produttivo di Capitanata, limitato alla Giunta causa pandemia, e la Regione Puglia. Un primo approccio per individuare congiuntamente obiettivi, misure ed azioni da mettere in campo direttamente sul territorio o da sottoporre all’attenzione del Governo centrale per aiutare un territorio in profonda difficoltà a superare questo difficile momento”.

L’incontro si svolgerà nella sala Consiglio della CCIAA di Foggia con inizio alle ore 11,30.