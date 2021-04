La Giunta approva proroga e rateizzazione degli oneri dovuti per le estrazioni. Campo: “Misura di sostegno al comparto concordata con l’assessore Maraschio”

Dichiarazione del presidente della V Commissione – Ambiente, Paolo Campo

La Giunta regionale ha approvato il differimento al 30 settembre delle dichiarazioni sulle attività estrattive svolte nel 2020 e la possibilità di rateizzare gli oneri dovuti dalle imprese di questo settore.

È una misura di sostegno alle aziende che estraggono pietra pregiata dal suolo pugliese che ho condiviso con l’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, a cui spetta il merito di averla proposta.

Questo comparto è strategico per l’economia regionale, soprattutto in considerazione della quantità e della qualità dei materiali esportati, che ha inevitabilmente risentito del rallentamento del settore edilizio in tutto il mondo.

Proprio le fluttuazioni di mercato e, per conseguenza, i quantitativi di materiale venduto sono uno dei parametri individuati dalla legge approvata dal Consiglio regionale nel 2019, su mia proposta.

L’istanza rivolta all’assessore Maraschio dalle imprese del comparto, di cui mi sono fatto portavoce, si è tradotta in atti che riducono l’impatto finanziario degli oneri estrattivi sui bilanci aziendali.