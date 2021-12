La giovane Titta è presidente del Consiglio comunale di Manfredonia: “Emozionata a rivestire questo prestigioso incarico”

La 22enne Giovanna Titta (consigliera della lista Strada Facendo – Rotice Sindaco) è stata proclamata all’unanimità Presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, la più giovane d’Italia in questo ruolo.

“Sig. Sindaco, egregi Consiglieri, Assessori e cari Concittadini, non posso nascondere dietro frasi di circostanza l’emozione che provo per essere stata investita di questo prestigioso incarico. Voglio innanzitutto ringraziare il nostro Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e tutti Voi colleghi Consiglieri per la fiducia accordatami.

L’elezione a Presidente del Consiglio comunale della nostra Città rappresenta per me una grande responsabilità, che mi impegno ad onorare ogni giorno con massima dedizione, spirito di servizio, scrupoloso e rigoroso rispetto delle regole, assicurando a tutti voi Consiglieri l’esercizio delle vostre legittime prerogative.

Sono convinta che con il Consiglio comunale che si è appena insediato, si sia avviata una stagione importante di rilancio verso la quale i Cittadini di Manfredonia nutrono grandi aspettative.

Voglio augurarmi che questa Aula rappresenti il cuore pulsante della buona politica e che, pur nel rispetto delle diversità di opinioni e di indirizzi di ciascuno di noi, si possa collaborare costruttivamente per il perseguimento dell’obiettivo principale della nostra funzione, ovvero il bene della nostra amata Città! Sono sicura che queste speranze non saranno disattese.

Mi tranquillizza, poi, la consapevolezza di essere affiancata e supportata dalla competenza e dalla professionalità degli Uffici, dei Dirigenti comunali e di una grande donna, il Segretario Generale dott.ssa Cambio.

A tutti loro rivolgo un caloroso saluto e li ringrazio anticipatamente per la collaborazione che sapranno certamente garantire a questa nostra Assemblea.

Infine, auguro anche a lei, Sig. Sindaco, e a tutta la Giunta, un ottimo e proficuo lavoro, in continuità con l’impegno e la determinazione che hanno già contraddistinto il vostro operato fin dai primi giorni dell’insediamento.

Grazie a tutti e in bocca a lupo per un buon NUOVO INIZIO!

Il Presidente del Consiglio comunale

della Città di Manfredonia

Giovanna Titta”