La Galleria Gaburro presenta: Il mercante di terre rare

La Galleria Gaburro è lieta di annunciare l’opening della mostra personale del pittore Marco Cingolani dal titolo “Il mercante di terre rare” a cura di Marco Bazzini, in programma fino al 10 dicembre 2021.

La mostra, un vero e proprio ritorno in pubblico per quest’artista allo stesso tempo colto e popolare, presenta un nuovo ciclo di lavori realizzati negli ultimi anni, questa volta, dedicati alla figura dei mercanti.

Figure controverse e spesso presenti nell’iconografia anche dei secoli passati, che nonostante abbiano reso disponibili con i loro traffici ogni genere di prodotti, alimenti e materie prime, i mercanti non sono applauditi come i condottieri o i poeti, anzi, sono spesso sinonimo di avidità e corruzione.

A Cingolani, invece, piace pensarla diversamente e piace sottolineare quella loro attitudine all’avventura e alla scoperta, quel loro continuo tracciare nuove rotte tanto da assegnare loro la condizione di essere i veri costruttori di civiltà, portatori di scambi e quindi di pace. La stessa cultura mediterranea, è stato affermato da molti storici, si è sviluppata e diffusa proprio insieme e grazie al commercio. I mercanti sono sempre stati anche degli alleati dell’arte, hanno commercializzato pigmenti da tutto il mondo e spesso hanno commissionato ricche pale d’altare nelle quali si facevano ritrarre inginocchiati e in preghiera, probabilmente per farsi assolvere da qualche loro peccato.





Nei quadri esposti presso la Galleria Gaburro di via Cerva 25, a Milano, viene evocata l’immagine di quelle “terre rare”, da qui il titolo, ancora oggi al centro di mercanteggiamenti per quel mercato di minerali pregiati e indispensabili per far funzionare i nostri più avanzati strumenti digitali. Cingolani con quest’espressione vuole rimarcare, invece, che soprattutto l’arte è un’attività preziosa e indispensabile proprio perché rara. La figura del mercante è poi sovrapponibile a quella del gallerista che si fa complice e amplificatore delle scoperte formali dell’artista che, a sua volta, è un commerciante di segni e concetti. La pittura si nutre di sogni antichi, come il commercio che esiste dall’albore dell’umanità, ma con la consapevolezza che la propria natura è nella storia e nel continuo aggiornamento del proprio operare.

Le opere di Cingolani, fin dai suoi esordi a fine anni Ottanta, si sono sempre distinte per una loro aderenza a un tema e per una sapiente miscela fatta di figurazione e astrazione. Questo nuovo ciclo presenta uno spazio scandito dal colore che ospita una fitta trama di segni, linee, graffi, sfumature, tutti elementi che costruiscono la scena, il racconto. Gli oggetti, i materiali, la natura, i corpi vengono evocati con piccoli tocchi di colore, con striature che tolgono rigidità ad ogni linea, facendo sì che lo spettatore si trovi davanti alla presenza di un mondo familiare: paesaggi, stanze, terra e cielo, città.

In mostra sono esposte una quindicina di tele, tra cui la grande composizione dedicata ai mercanti che tra loro si scambiano “cose”; la striscia di “paesaggio” che ospita i “traffici” umani oltre al piccolo ovale nel quale un tono notturno introduce il silenzio e la meditazione.

In occasione della mostra esce anche un ampio volume a cura di Marco Bazzini con testi sulla mostra e sul lavoro ormai quarantennale dell’artista. Il volume riccamente illustrato è pubblicato da Maretti Editore.

Giorgio e Cecilia Gaburro – Galleria Gaburro

Boxart nasce a Verona nel 1995 dalla passione del suo fondatore Giorgio Gaburro, dal 2020 affiancato nella direzione dalla figlia Cecilia, come “project gallery” uno spazio espositivo dove l’interscambio tra artisti, curatori e galleria dà vita a progetti artistici liberi di esprimersi e raccontarsi in un contesto creato “su misura”. Con l’apertura lo scorso maggio del nuovo spazio di via Cerva 25 a Milano, Boxart, cambia nome in Galleria Gaburro, per rappresentare al meglio l’identità che da sempre la contraddistingue. Protagonisti del kick off di questo nuovo progetto sono gli artisti rappresentati dalla galleria: Emilio Isgrò, Hermann Nitsch, Marco Cingolani, Daniel Spoerr e Liu Bolin. La mostra personale del pittore Marco Cingolani dal titolo “Il mercante di terre rare”, sarà la prima di una serie che saranno ospitate presso il nuovo spazio milanese.

Marco Cingolani

Marco Cingolani, nato a Como (1961), ma attivo da sempre a Milano, si può definire senza retorica un “maestro del colore”. Nelle sue opere infatti il colore diventa spesso una serie continua di sovrapposizioni, sfumature e graffi, trasparenze accanto a zone timbriche, colore che copre altro colore, aggiungendo toni e sfocature. Nel 2009 è tra gli artisti invitati a rappresentare l’Italia alla Biennale di Venezia. Nel 2011, per i suoi cinquant’anni, la sua città d’origine gli dedica un’antologica diffusa in tre spazi pubblici.