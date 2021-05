La foto di classe al tempo del covid, l’idea degli studenti di una scuola di Milano

Siamo al termine dell’anno scolastico ed ovviamente arriva il momento della foto di classe. Quest’anno cosi come l’anno scorso la situazione sarà diversa in quanto le scuole sono ancora chiuse o cmq a ranghi ridotti, questo significa purtroppo nessuna foto di classe. Anche se oggi con gli smartphone a portata di mano il valore della foto di classe ha assunto un valore completamente diverso. Ma i fantasiosi ragazzi della quinta I del liceo scientifico statale Leonardo da Vinci hanno risolto il problema con un collage di immagini scattate a casa che hanno reso uniche le loro foto di classe. Un’iniziativa condivisa sulla rete.



“In videoconferenza, ognuno era da solo, a casa propria, ma la schermata ci conteneva tutti. Ci divertivamo provando ad “entrare” nella stanza del compagno accanto, sopra o sotto di noi, allungando un braccio che continuava anche nella sua inquadratura: eravamo insieme. Siamo riusciti a sfruttare il mezzo digitale per trasformare la nostra vicinanza virtuale in qualcosa che somiglia a una vicinanza fisica. È da qui che parte l’idea della nostra foto di classe.”