La Foresta Umbra tra le 10 foreste più belle del mondo, secondo Greenme

Per il sito Greenme la nostra Foresta Umbra è tra le 10 foreste più belle del mondo. “Sono i polmoni del mondo, bellissime e preziose sia per la nostra sopravvivenza che per quella del Pianeta Terra, ma purtroppo sempre più minacciate dalla deforestazione e dai cambiamenti climatici. Parliamo delle foreste, meravigliose distese verdi sparse in tutto il pianeta.”

Dall’Amazzonia alla Foresta Nera, dalla colorata Foresta Arcobaleno alla nostrana Foresta Umbra, ecco la nostra classifica delle più belle del mondo:

Foresta Amazzonica

Foresta Nera, Germania

Foresta di bambù di Arashiyama, Giappone

Foresta del bacino del Congo

Foresta storta di Gryfino, Polonia

Foresta sommersa del lago Kaindy, Kazakistan

Alder Creek, California

Foresta Umbra, Italia

Foresta Arcobaleno, Isola di Maui alle Hawaii

Rata Forest, Nuova Zelanda

La rivista descrive come segue la nostra Foresta Umbra tra le 10 foreste più belle del mondo:

Situata nel Parco Nazionale del Gargano, la riserva naturale Foresta Umbra si estende su 10.000 ettari ed è un autentico regno di biodiversità. Custodisce più di 2.000 specie vegetali ed è considerata la foresta di latifoglie con faggi più grande d’Italia. Il nome “umbra” non si riferisce alla regione Umbria, ma deriva dal latino “umbra”, il cui significato è “fitta, ombrosa”.