La fondazione “La Capitanata per lo sport” per la riqualificazione degli impianti sportivi di Foggia e provincia

Nasce la Fondazione “La Capitanata per lo sport” l’evento a Vigna Nocelli per buttare giù le basi dell’impegno nel territorio provinciale.

“La promozione dello sport è importante per la socializzazione – ha detto il rappresentante della fondazione, Bellisario Masi “Stiamo effettuando una ricognizione nei territori e abbiamo già nominato Virgilio Caivano per i rapporti con i piccoli comuni. A Foggia sappiamo che Croci Nord verrà riqualificata ma abbiamo Campo degli ulivi ed altre strutture che meritano interventi. Non c’è solo il calcio, ricordiamoci che Foggia ha campioni in tante discipline”. Poi una promessa: “Non faremo mai mancare il nostro impegno in città; la fondazione saprà dare il proprio contributo alla crescita dello sport”.