La foggiana Daniela Ribezzo vince Bake off Italia

Bake Off Italia 2021 ha il suo vincitore: si tratta di Daniela Ribezzo, esplosiva pugliese che ha conquistato la vittoria con la sua bravura ai forni e il pubblico con la sua propensione alla battuta e all’autoironia. Ha avuto la meglio in una inedita finale a tre che l’ha vista contro Roberto e Lena, terza finalista decisa dalla sfida iniziale contro Piperita, che ha invece lasciato il tendone a un passo dalla finalissima.

Fresca trentenne, insegnante in una scuola primaria di Milano, Daniela viene da Foggia con una passione insana per danza e pasticceria: per la Danza aveva partecipato ad Amici 2015, senza però arrivare al serale per un infortunio, mentre con la pasticceria ha trovato soddisfazioni e vittoria.