La Foggia che non c’è più, nel presepe speciale dei fratelli Clima.

Eccovi il film di Natale.

Una nuova produzione Clima Brothers.Io dietro la camera e Michele davanti ai pastori.Siamo a Foggia nello scomparso quartiere di San Michele Arcangelo.Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni; lo ha detto Shakespeare ne “La Tempesta” 4 secoli fa, e lo ripete oggi il maestro Carlo Carunchio, protagonista del cortometraggio.Il maestro pensa alla sua scuola e chiede un “compito di realtà” ai suoi studenti che, così come quelli del 2020, non sono presenti in classe.Solo uno scolaro siederà ai suoi banchi, quel discolo di Michelino, a cui il Maestro ricorda quanto sia importante sognare per non perdere la sua natura, soprattutto in tempi difficili.Michelino guarda al suo mondo presepiale con serenità ed ottimismo, invitando noi a fare lo stesso con il nostro.E alla fine lo scolaro si da un bel 10.Lo stesso 10 che meritiamo noi, se riusciamo a non dimenticare la nostra vera natura: quella di sognatori….”Buona visione.