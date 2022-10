La fine del caldo, c’è la data

Il caldo fuori stagione sta per lasciare l’Italia e l’Europa.

Per quanto riguarda il Belpaese, per un peggioramento più marcato occorrerebbe attendere il periodo tra venerdì 4 e domenica 6, quando aumentano sensibilmente le possibilità di un’ondata di maltempo più franca ed estesa, in grado di regalare piogge più corpose ed anche un calo termico. Le regioni del centro e del sud potrebbero essere quelle più direttamente coinvolte da questa perturbazione.

La soluzione (estrema) del modello americano intensifica notevolmente l’entità della perturbazione, che diverrebbe a tutti gli effetti un’irruzione artica degna di nota, mentre la media degli scenari propone un peggioramento sì presente ma meno freddo e incisivo.