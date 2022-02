La finale di UCL si giocherà allo Stade de France, la Uefa ‘silura’ San Pietroburgo

L’organo di governo del calcio europeo ha votato per spostare la finale di Champions League di questa edizione per la partita più importante del calendario sportivo del calcio continentale, a Parigi come reazione all’invasione russa dell’Ucraina. La partita, il 28 maggio, si sarebbe dovuta disputare a San Pietroburgo, in uno stadio costruito per i Mondiali del 2018 e finanziato dal colosso energetico russo Gazprom, uno dei principali sponsor Uefa. Si svolgerà invece allo Stade de France, nel sobborgo parigino di Saint-Denis e sarà la prima volta che la Francia ospita la finale dal 2006.

tratto da: https://www.fanpage.it/sport/calcio/la-finale-di-champions-league-2022-spostata-da-san-pietroburgo-a-parigi-la-uefa-ha-deciso/

https://www.fanpage.it/