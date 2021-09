La Festa di Monte Sant’Angelo: il programma

LA FESTA

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021

ORE 18:00 Piazza De Galganis

Presentazione libro “Sentimento popolare. Dal Salento al Gargano il racconto senza tempo delle feste patronali di Puglia” edito da Edizioni Grifo e con la prefazione di Massimo Bray a cura del Presidente di PugliArmonicaGraziano Cennamo.

ORE 20:00 Piazza Duca d’Aosta

Accensione delle luminarie, a cura della “ditta Carbone”, alla presenza del Sindaco, del Rettore della Basilica e del Presidente del Comitato Festa Patronale

ORE 20:30 Piazza Duca d’Aosta

“Arrivano i clown”, spettacolo per bambini a cura della compagnia “Il piccolo Teatro di Foggia”

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021

ORE 09:30 Giro per le vie del paese del complesso bandistico “Città di Monte Sant’Angelo” con termine del percorso, intorno alle ore 12:00, in Piazza Duca d’Aosta

ORE 17:00 Basilica di San Michele Arcangelo

Tradizionale offerta della Cera alla Basilica da parte dell’Amministrazione Comunale accompagnata dal Comitato Festa Patronale

ORE 17:30 Piazza Ciro Angelillis

Circus Show per bambini a cura dell’associazione “Piccoli x Sempre”

ORE 18:00 Basilica San Michele Arcangelo

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta

ORE 21:00 Piazza Papa Giovanni Paolo II

I SUD FOLK presentano il nuovo album “Terra al Vento”

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021

ORE 10:30 Basilica San Michele Arcangelo

Divina Eucaristia presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

ORE 16:30 Basilica San Michele Arcangelo

Prelevamento della Sacra Spada dalla statua di San Michele, IN DIRETTA SU PADREPIO TV e sulla pagina Facebook del Comitato Festa Patronale con la conduttrice RAI 1 del programma “A sua immagine” LORENA BIANCHETTI

ORE 18:00 Piazza Papa Giovanni Paolo II

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e benedizione della Città con la Sacra Spada IN DIRETTA SU PADREPIO TV e sulla pagina Facebook del Comitato Festa Patronale

ORE 20:15 Piazza Duca d’Aosta

Gran Concerto Bandistico a cura della Banda Città di Monte Sant’Angelo

diretto dal M° Matteo Quitadamo

ORE 21:45 Piazza Papa Giovanni Paolo II

Spettacolo di cabaret con SANTINO CARAVELLA

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021

ORE 21:30 Piazza Papa Giovanni Paolo II

PIERO PELÙ in concerto

INFORMATIVA COVID-19

Per tutti gli eventi previsti in Piazza Papa Giovanni Paolo II ed in Piazza Duca d’Aosta, il Comitato Festa Patronale rende noto che si accederà esclusivamente con green pass e fino ad esaurimento dei posti disponibili al fine di garantire, in esecuzione del piano di safety e sicurezza, il rispetto delle norme anticontagio. Sarà necessario prenotare il proprio posto a sedere presso la sede del Comitato in Corso Vittorio Emanuele domenica 26 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e lunedì 27 settembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

LA FESTA PER I PIÙ PICCOLI

Cooperativa Sociale “ELEOS” con il contributo del Comune di Monte Sant’Angelo (progetti di cui al D.M. 25.06.2020) in collaborazione con il Comitato Festa Patronale “San Michele Arcangelo”, con il Centro di Storia e Cultura della Daunia, con l’associazione Paleotech e con la partecipazione dell’esperto di Archeologia Sperimentale Michele Coppolecchia.

DI STORIE E DI MITI (bambini dagli 6 agli 11 anni)

Visite all’installazione multimediale “Il Sentiero dell’Angelo” ed al Castello Normanno Svevo Angioino Aragonese con approfondimento sulla storia locale, insieme a momenti laboratoriali di gioco creativo

25 e 26 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 ritrovo c/o Basilica San Michele Arcangelo

FIABE DI PIAZZA (bambini dai 6 agli 11 anni)

Reading di fiabe con laboratorio creativo, viaggio alla scoperta delle emozioni primarie.

25 e 26 settembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, 27 settembre, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, 29 settembre, dalle ore 16:00 alle 19:00 c/o Piazza Duca d’Aosta

GIOCOLAB (bambini dai 6 agli 11 anni)

Appuntamenti all’insegna del teatro sociale, della musica e del gioco creativo.

27 e 28 settembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 c/o Piazzale Antistante Chiesa Madonna della Libera

Workshop COME NASCONO PER NOI LE CANZONI (ragazzi dai 12 ai 17 anni)

Laboratorio di scrittura creativa musicale con Mizio Vilardi e Orazio Saracino.

30 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 c/o Auditorium Peppino Principe

Serata concerto “Come nascono per noi le canzoni” di Mizio Vilardi e Orazio Saracino

Il workshop proseguirà nei giorni 01 e 02 ottobre.

PER PRENDERE PARTE ALLE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA È NECESSARIO PRENOTARE CONTATTANDO LA COOPERATIVA SOCIALE ELEOS AL NUMERO 349.1175180.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia l’Associazione “U.G.R. 27” per garantire, di concerto con tutte le forze dell’ordine, i più alti livelli di sicurezza durante la festa patronale.

Si ringraziano tutti i cittadini, i piccoli e medi imprenditori e le grandi aziende che con il loro contribuito hanno partecipato in modo attivo alla realizzazione del programma dei festeggiamenti.

Il Sindaco Il Presidente del Comitato

Pierpaolo d’Arienzo Felice Piemontese

IL COMITATO

Direttivo

Felice Piemontese, presidente

Bernardo Bisceglia, vice-Presidente

Pasquale Ciuffreda, vice-Presidente segretario

Consiglieri

Alice Azzarone, Antonio Fidanza, Domenico Esposto, Edoardo Notarangelo, Felisia Sanchirico, Francesco Lauriola, Francesco Saracino, Francesco Palumbo, Gianluca Pellegrino, Giusy Lauriola, Luigi Grilli, Mariagrazia Armillotta, Maria Lucia De Filippo, Marta Palena, Michela Pia Prencipe, Michele Bisceglia, Michele d’Arienzo, Paolo Lauriola, Raffaele Prencipe, Samuele Vitiello.