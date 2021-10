“La domenica del Gargano”, gli ospiti della seconda puntata

Gli ospiti della seconda puntata del talk show locale della domenica pomeriggio sono: Vincenzo

Riontino (neo Sindaco di Zapponeta), Giulia Rita D’Onofrio (giornalista e conduttrice), Maria Teresa

Infante (scrittrice), Filippo Granatiero(cantautore ) con la partecipazione di Antonio Parisi con la

rubrica satirica “Non me lo dire”

Domenica ritorna il talk show televisivo locale della domenica pomeriggio “LA DOMENICA DEL GARGANO”

condotta da Luigi Mossuto ed in onda sulla web tv del Gargano www.tvgargano.com.



La formula del programma prevede quattro ospiti in ogni puntata che interagiranno con il conduttore su

vari temi e nella parte finale ci sarà una rubrica satirica dal web “Non me lo dire” a cura di Antonio Parisi.

Gli ospiti della prima puntata in onda Domenica 24 Ottobre dalle ore 14.00 sono:

VINCENZO RIONTINO in qualità di Sindaco di Zapponeta eletto con il 92% dei consensi , per parlare dei suoi

primi obiettivi amministrativi per la città.



GIULIA RITA D’ONORIO ospite in veste di giornalista, con lei si analizza il CASO della settimana “La

camminata in rosa per la lotta al tumore svoltasi a Manfredonia la scorsa domenica”

MARIA TERESA INFANTE nota scrittrice, racconta la seconda edizione del suo romanzo “IL RICHIAMO”

FILIPPO GRANATIERO in arte #21Graffi presenta il suo ultimo singolo “Autogril” e lo canterà live in studio.

ANTONIO PARISI con la sua rubrica satirica “Non me lo dire” .

Regia a cura di Gabriele Martino