La domenica del Gargano, gli ospiti della quinta puntata

Gli ospiti della quinta puntata del talk show locale della domenica pomeriggio sono: Antonio Potenza

(sindaco di Apricena), Salvatore Mazzamurro ( Presidente associazione disagio giovanile Manfredonia),

dott. Michele Germano (neuropsichiatria infantile), Grazia Ciavarella (scrittrice) e con la partecipazione

di Antonio Parisi con la rubrica satirica “Non me lo dire”

Ritorna il talk show televisivo locale della domenica pomeriggio “LA DOMENICA DEL GARGANO”

condotta da Luigi Mossuto ed in onda sulla web tv del Gargano www.tvgargano.com.



Gli ospiti della quinta puntata in onda Domenica 14 Novembre dalle ore 14.00 sono:

ANTONIO POTENZA: Sindaco di Apricena, per parlare del progetto regionale per le piste ciclabili e

l’inaugurazione della Casa della Salute;

SALVATORE MAZZAMURRO: presidente associazione disagio giovanile per parlare del CASO della

settimana: Disagio giovanile socio-economico”

MICHELE GERMANO: neuropsichiatra infantile per analizzare le cause della mole di lavoro che i

bambini hanno a casa;

GRAZIA CIAVARELLA: scrittrice, racconterà il suo libro “Zoe Zero”

ANTONIO PARISI con la sua rubrica satirica “Non me lo dire” .



La formula del programma prevede quattro ospiti in ogni puntata che interagiranno con il

conduttore su vari temi e nella parte finale ci sarà una rubrica satirica dal web “Non me lo dire”.

Regia a cura di Gabriele Martino