La dolce amicizia tra la volpe e il dj pugliese: si presenta a casa sua ogni sera da cinque mesi

Da 5 mesi ogni sera, verso l’ora di cena, la piccola volte fa capolino presso la casa di Emiliano Andriulo, dj e appassionato di motori, a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi in Puglia. Attende la cena gentilmente offerta da DJ Andriulo. A volte entra addirittura nell’abitazione, altre volte fugge via rapidamente dopo aver preso la sua cena, se avverte nelle vicinanze altri animali.

“A volte, graffia con le zampe alla porta, come per dire “sono arrivato” e per il Dj pugliese ormai la volte è una compagnia quotidiana. Non si fa ancora accarezzare ma a compreso che si può fidare.