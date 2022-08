La ‘dem’ Valentino sul caso ‘Stella Maris’: “La generalizzazione è improduttiva e ingiusta”

Credo sia arrivato il momento di aggiungere delle riflessioni sul tragico momento che ha sconvolto la nostra comunità per mano di componenti del genere umano che ha agito con disumanità gratuita su chi merita e chiede semplicemente di essere accudito e protetto.

Aspettiamo solo condanne esemplari e questo credo metta d’accordo tutti. Ma, e sottolineo ma, la generalizzazione è improduttiva e ingiusta. Condannare l’intera categoria degli operatori socio sanitario è irragionevole e penalizza chi questo mestiere lo ha scelto per passione e lo svolge con impegno e dedizione e, credetemi, ce ne vuole tanto.

Condanna e penalizza chi questa strada l’ha intrapresa con onestà e ha investito in un potenziale di professionalità e competenze.

Condanna chi sacrifica tutto per adempiere ad ogni compito ed aggiungerci il cuore e l’umanità che sono un binomio inscindibile dalle prefissate competenze professionali.

Condanna le famiglie accusate di relegare in una struttura un congiunto, quasi fosse una voglia di liberarsene , senza tenere conto che per molte di loro sono l’unica strada percorribile per garantire all’anziano, al disabile una protezione adeguata che nell’ambiente domestico non potrebbe ottenere. Facile condannare, giudicare situazioni che non si conoscono.

Semplice è riduttivo ma troppo pericoloso. Queste strutture sono fondamentali, rappresentano il supporto necessario di casi disperati e necessitano delle opportune garanzie. Che si faccia luce sulle atrocità, che si sgombri il campo da esseri così ignobili e che si investa e si valorizzi chi lavora bene e con dovuta umanità e spesso non retribuiti adeguatamente.

Non si faccia di tutta erba un fascio perché non credo sia giusto per chi ci lavora e per le famiglie che si affidano a chi di questo settore ne ha fatto una ragione di vita.

Che ben vengano dimostrazioni di solidarietà, che ben venga lo spegnimento delle luci in segno di vicinanza alle vittime ma che si trovi la strada per accendere una luce su una realtà complessa che merita trasparenza e rettitudine.

Rita Valentino – Progressisti Dem